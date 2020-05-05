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Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı, yollarda su birikintileri oluştu

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Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı
Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı, yollarda su birikintileri oluştu

İşte açıklama;

Aşırı yağış nedeniyle Görüş mesafesi azaldı. Lefkoşa'da ani bastıran sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ve yollarda su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

 

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