Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı, yollarda su birikintileri oluştu

İşte açıklama;
Aşırı yağış nedeniyle Görüş mesafesi azaldı. Lefkoşa'da ani bastıran sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ve yollarda su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
İşte açıklama;
Aşırı yağış nedeniyle Görüş mesafesi azaldı. Lefkoşa'da ani bastıran sağnak yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmış ve yollarda su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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