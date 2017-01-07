Polis uyardı: Sahte banknotlara dikkat!

Gazimağusa’da H.C.’nin (E-45) üzerinde polis tarafından yapılan aramada sahte olduğuna inanılan 30 adet 100 TL’lik banknot bulunduğunu açıklayan polis vatandaşları uyardı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, dün üzerinde 3 bin TL’lik sahte para bulunan H.C.’nin tutuklandığı belirtildi.

Polis sahte paraların seri numaralarını B452125452, B885488522, B292422522, B856862152, B778423152, B521321452, B761486822, B754477522, B423745252, B878856352, B901465522, B590495922, B344485822, B396466522, B221456152, B258452152 ve B461637152” olarak verdi.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını isteyen polis, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis karakoluna bildirilmelerini istedi.