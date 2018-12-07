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Polis Uyardı: Su birikintilerine dikkat!

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Sel felaketinin can ve mal kaybına yol açtığı KKTC’de yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Polis Basın Subaylığı bu sabah itibarıyla yollardaki son durumu açıkladı.
Polis Uyardı: Su birikintilerine dikkat!

Buna göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı ve ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Bir kısmında çökme olan Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yol trafiğe kapalı.

Girne - Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne'den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık.

FOTO: ARŞİV

Ülke genelinde diğer ana arterler de trafiğe açık.

SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT... "YAVAŞ VE DİKKATLİ SEYREDİN"

Polis açıklamasında, devam eden yağmur nedeniyle yollarda yer yer şu birikintileri oluştuğuna dikkat çekerek sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu ve herkese güvenli sürüşler diledi.

HARMANCI: "DERELERDE AKIŞ NORMAL SEYRİNDE... EKİPLER KONTROLLERİNİ YAPIYOR"

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da yağışın azaldığını ve derelerde akışın normal seyrinde olduğunu belirterek Cumhuriyet Sokak'taki bir evin girişinde yaşanan probleme ekiplerin müdahele ettiğini, tüm Lefkoşa’da ekiplerin kontrollerine ve müdahale noktalarına baktığını bildirdi.

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