Polis uyardı! Sürücüler o yollarda dikkat!

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu!
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmuştur.
Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusundan uyardı.
Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu!
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmuştur.
Polis sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusundan uyardı.
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