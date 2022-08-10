Polis Uyardı: Telefonda sizi arayan dolandırıcılara itibar etmeyin

Polisten yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Halkımız,

Son günlerde, orta yaş ve üzeri şahısları telefon ile arayan ve kendilerini özellikle polis, savcı, asker veya banka görevlisi olarak tanıtan kötü niyetli kişilerin, aradıkları kişilere mevcut banka hesaplarının tehlikede olduğunu ve paralarının kendileri vasıtasıyla Devlet güvencesine alınacağı yönünde beyanda bulunduktan sonra bankadaki mevduatlarını çekip başka hesaplara aktarmaları yönünde girişimde bulunarak dolandırıcılık faaliyetlerine devam ettikleri görülmektedir.

TELEFONDA ARAYAN BU KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLERİN;

· Banka hesabınızın suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve/veya hesabınızın tehdit altında olduğunu söylemeleri durumunda;

· Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara; KİMLİK BİLGİLERİNİZİ, BANKA HESAP BİLGİLERİNİZİ VEYA ŞİFRELERİNİZİ ASLA VERMEYİN.

· Sizi TELEFONDA MEŞGUL ETMELERİNE MÜSAADE ETMEYİN.

· Onların TALİMATLARINA UYMAYIN.

· Telefonu kapatın ve çekinmeden HEMEN 155 Polis İmdat hattını veya EN YAKIN POLİS MERKEZİNİ ARAYIN.

· PARANIZI SİZE SÖYLENEN HESAPLARA ASLA GÖNDERMEYİN.

· Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden OLAYDAN POLİSİ HABERDAR EDİN.

UNUTMAYIN,

HİÇBİR POLİS, SAVCI VEYA BANKA GÖREVLİSİ,

Paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya EFT yapmanızı istemez.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.