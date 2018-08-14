Polis, vatandaşlar arasında ayırım mı yapıyor?

KKTC’de halkın güvenliğinin yanı sıra trafikte yol güvenliğini sağlamakla da görevli Polisin, bazı konularda ayırım yaptığı öne sürülüyor. Bazı hatırlı kişileri, yasalara aykırı davranışlarda bulunmalarına karşın, polisin bunları görmezden geldiği ve gerekli cezai müeyyideleri uygulamadığı öne sürülüyor.

DETAY ÖZEL- Taner Ulutaş

İsmi bizde saklı bir vatandaş yaptığı açıklamada, ben ülkemde yaşanan ayrımcılığa her zaman tepki gösterttim ve göstertmeye de devam edeceğim. Yapılan ayrımcılıklar nedeniyle artık sahte muz cumhuriyeti diyebileceğim ülkemde, fakir halk ile geliri fazla olduğu için lüks arabalarda gezen vatandaşlar arasında ayırım yapılıyor. Bu ayırımın polis tarafından yapıldığını bizzat görmek ve bu durumlara şahit olmak da bizleri üzüyor dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bazı lüks arabaların, tüm camlarının 4 tarafı siyah film ile kaplıdır. Yasaya göre bu suçtur. Arabayı muayeneye götürdüğünüz zaman camları böyle film ile kaplıysa, ya size filmleri söktürürler yada arabanız muayeneden geçmez. Ancak muayene bittikten sonra bazı torpilli kişiler bu filmleri tekrar camlara takarak yollarda dolaşmaya başlar. Polis yasada belirtilmesine karşın bunları durdurmaz. Ama bu lüks arabaların arkasından gelen tabiri caiz ise daha ucuz arabaları durdurur. Varsa eksiklikleri de ceza yazar.

Yetkili diye geçinenler bu durum sonrasında ne iş yapar diye sormak gerekmez mi? Vatandaşlar arasında ayırım yapmak doğru mu? Bu ayrımcılığı polisin yapmaması gerekir ifadesinde bulundu..