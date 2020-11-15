Polis ve eylemciler karşı karşıya!

Pronto çemberinden başlayan yürüyüş polis engeline takıldı.Polis meclise 150 metre kala eylemcileri durdurdu
Meclise yürüyen eylemciler ile polis şu anda karşı karşıya.Polis izin vermeyeceklerini eylemciler ise ilerleyeceklerini bildirdi!
Pronto çemberinden başlayan yürüyüş polis engeline takıldı.Polis meclise 150 metre kala eylemcileri durdurdu
Meclise yürüyen eylemciler ile polis şu anda karşı karşıya.Polis izin vermeyeceklerini eylemciler ise ilerleyeceklerini bildirdi!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.