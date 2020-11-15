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Polis ve eylemciler karşı karşıya!

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Pronto çemberinden başlayan yürüyüş polis engeline takıldı.Polis meclise 150 metre kala eylemcileri durdurdu
Polis ve eylemciler karşı karşıya!

Pronto çemberinden başlayan yürüyüş polis engeline takıldı.Polis meclise 150 metre kala eylemcileri durdurdu

Meclise yürüyen eylemciler ile polis şu anda karşı karşıya.Polis izin vermeyeceklerini eylemciler ise ilerleyeceklerini bildirdi!

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