Polis Ve İtfaiye Memurluğu Sınav Tarihleri Değişikliği Duyurusu

POLİS ve İTFAİYE MEMURLUĞU SINAV TARİHLERİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU
Polis Hizmetleri Komisyonu tarafından, 17 Eylül 2021 tarihli münhal duyurusunda (105 Erkek Polis Memuru, 20 Bayan Polis Memuru ve 25 İtfaiye Memuru) belirtilen sınav tarihlerinde değişiklik olmuştur. Sınavlar ile ilgili yeni tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
POLİS / İTFAİYE SPOR SINAVI
Sınav Tarihleri
16-17 Kasım 2021
POLİS / İTFAİYE YAZILI YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihi
18 Kasım 2021
POLİS / İTFAİYE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI
Sınav Tarihleri
19-20-21 Kasım 2021
Kamuoyuna ve adayların bilgisine saygıyla duyurulur.
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