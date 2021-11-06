  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Polis ve İtfaiye Münhali İçin İngilizce Sınavı Bugün Yapılıyor

» »
Polis Genel Müdürlüğü, polis ve itfaiye kadroları için açılan münhal nedeniyle İngilizce Sınavı’nın bugün saat 09.00’da Lefkoşa’da, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacağını açıkladı.
Polis ve İtfaiye Münhali İçin İngilizce Sınavı Bugün Yapılıyor

Polis Genel Müdürlüğü, polis ve itfaiye kadroları için açılan münhal nedeniyle İngilizce Sınavı’nın bugün saat 09.00’da Lefkoşa’da, Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapılacağını açıkladı.

PGM Basın Subaylığı konuyla ilgili açıklamasında, bazı basın yayın organlarında çıkan “polis ve itfaiye  sınavlarının iptal edildiği” yönündeki haberler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile alakalı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “KTC Polis Genel Müdürlüğü için açılan münhal için yarın yapılacak sınavların iptali söz konusu değildir. KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İngilizce sınavına katılacak  müracaatçıların, duyurulan okullarda belirtilen saatte hazır olmaları önemle rica olunur” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN VE KKTC, BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR”06 Kasım 2021 Cumartesi 11:53
  • Rogers: HP olarak bütçe için ni̇saba destek verebi̇leceğimi̇zi̇ söyledi̇k06 Kasım 2021 Cumartesi 11:31
  • Cumhurbaşkanı Tatar: İki taraftan birinin diğeri üzerinde yetki kullanamayacağı temel ilkesi ihlal edildi06 Kasım 2021 Cumartesi 11:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Özel Gereksinimli Çocukları Topluma Kazandırmak Hepimizin Görevidir06 Kasım 2021 Cumartesi 11:02
  • Dikkat! Gazimağusa’da telefon hatları arızalı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:46
  • Hesap tartışmasında burnunu kırdı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:35
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu06 Kasım 2021 Cumartesi 10:29
  • Spor salonunda çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:28
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Açıklandı06 Kasım 2021 Cumartesi 10:01
  • Polis ve İtfaiye Münhali İçin İngilizce Sınavı Bugün Yapılıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti