  • BIST 100.216
  • Altın 280,358
  • Dolar 5,7592
  • Euro 6,3877
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Polis ve tüm sağlık personeline saldırdılar!

» »
25 Ekim 2019 tarihinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görevli hekimler, hemşireler, ambulans şoförleri ve güvenlik görevlisi, poliste tutuklubulunan bir şahsın yakınları tarafından darp edildi.
Polis ve tüm sağlık personeline saldırdılar!

Sendikalar, saldırı sonrası bir açıklama yayımladı:

Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir. Sağlıkta örgütlü sendikalarımızın aldığı ortak karar doğrultusunda 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetle dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerimizin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz. Bununla birlikte bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eder; sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ)

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS)

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefke bölgesinde telefon hatlarındaki arıza giderildi26 Eylül 2019 Perşembe 11:16
  • Lefke Karakol hatları devre dışı kaldı25 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
  • Taner Ulutaş Akdoğan stadını yazdı: "Artık ayıp oluyor ama !.."21 Eylül 2019 Cumartesi 12:26
  • Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği, öğrenci kayıtları konusunda yasalara aykırı işlem yapanlara karşı yasal işlem başlatıyor21 Eylül 2019 Cumartesi 11:50
  • Şeyh Nazım borç bırakmadı10 Eylül 2019 Salı 10:16
  • Barışa Kulaç attılar03 Eylül 2019 Salı 11:34
  • Din İşleri Başkanlığı: Lefkoşa mezarlığında başkanlığımıza bağlı görev yapan herhangi bir kişi bulunmamaktadır30 Ağustos 2019 Cuma 09:59
  • Atakan: “5 yol projesinin 3’ünün ihalesi ilerleyen günlerde bağlanacak”29 Ağustos 2019 Perşembe 16:19
  • Kitap Fuarı başladı27 Ağustos 2019 Salı 12:10
  • Bir haftada 63 trafik kazası26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti