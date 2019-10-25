Polis ve tüm sağlık personeline saldırdılar!

Sendikalar, saldırı sonrası bir açıklama yayımladı:

Kamu sağlık çalışanları olarak can güvenliğimizin bile sağlanamadığı bu ortamda sağlık hizmeti vermek artık mümkün değildir. Sağlıkta örgütlü sendikalarımızın aldığı ortak karar doğrultusunda 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmetle dışında hiçbir sağlık hizmetinin verilmeyeceğini ve idarenin güvenlik zaafiyetleri başta olmak üzere kamu sağlık merkezlerimizin eksikliklerini gidermemesi halinde eylemlerimizin artarak devam edeceğini kamuoyuna duyururuz. Bununla birlikte bahsi geçen olaya karışan ve kamu sağlık çalışanlarını darp eden kişilerle ilgili yasal soruşturma ve cezai işlem sürecinin başlatılması için Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eder; sürecin takipçisi olacağımızı bildiririz.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ)

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS)

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)