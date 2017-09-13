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Polis velileri, öğrencileri ve öğretmenleri uyardı!

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Polis velileri, öğrencileri ve öğretmenleri uyardı!
Polis Trafik Müdürlüğü, ilk ve orta dereceli okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağını, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Polis Trafik Müdürlüğü, ilk ve orta dereceli okulların açılmasıyla, yoğun olan trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağını, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü’nün de gerekli önlemleri aldığını duyurdu.

Trafik Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceği hatırlatılarak, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı temenni edildi.

Açıklamada sürücüler, aileler, öğrenciler ve öğretmenlere uyarılarda bulunuldu. 

“TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKACAK ORTAMLAR YARATILMAMALI”

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:  
“Trafik eğitiminin ailede başladığı unutulmamalı ve çocuklarımızı trafikteki davranışları konusunda eğitmeli ve çocukların daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle onlara trafikte bulunduğumuz zaman örnek olmalıyız. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken, okul kapıları önüne araçlarımızı park edip giriş-çıkış kapıları önünde yığılmalara sebep olunmamalı ve trafiği tehlikeye sokacak ortamlar yaratılmamalıdır.
Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalıdır.

“TOPLU TAŞIMACILIK YAPAN ARAÇ SÜRÜCÜLERİ DAİMA TRAFİK KURALLARINA UYMALI”

Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde 11 yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.

“KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN GÖRÜŞ AÇISININ UZUN OLDUĞU, YAYA GEÇİTLERİ VE POLİSİN BULUNDUĞU YERLER TERCİH EDİLMELİ”

Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bunun dışında karşıya geçilecekse yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olunacak tutum ve davranışlar içerisinde olmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler. 

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle onlara aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgilerin, öğrencilerin eğitimine daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.”

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