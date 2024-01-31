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Polis, Whatsapp dolandırıcılarına karşı uyardı...

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Polis Genel Müdürlüğü, whatsapp üzerinden yürütülen yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Polis, Whatsapp dolandırıcılarına karşı uyardı...

Polis Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti: 

Hayatımızın önemli bir parçası haline gelen mobil uygulamalarından olan whatsapp'ı kullanan kötü niyetli bazı şahıslar, yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirerek şahıslardan sahtekarlıkla para temin etmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir .

WhatsApp uygulaması üzerinden organize şekilde çalışan dolandırıcılar, whatsapp üzerinden yaptıkları aramalar veya gönderdikleri mesajlar aracılığıyla çeşitli senaryolar üreterek SMS ile gönderilen linke tıklanmasını sağladıktan sonra, ilgili kişinin whatsapp hesabını ele geçirip kişisel bilgilerine erişerek rehberinde kayıtlı kişilerden para istendiği tespit edilmiştir.

Halkımızın, whatsapp dolandırıcılarının tuzağına düşmemesi ve mağduriyet yaşamaması adına, whatsapp ve/veya SMS üzerinden gönderilen bilmedikleri veya şüphelendikleri mesajlardaki linklere tıklamamaları ve bahsi geçen bu mesajlarda belirtilen talimatlara uymamaları önemle rica olunur.

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