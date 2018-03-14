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Polis Yardımlaşma Kooperatifi personel istihdam ediyor

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Polis Yardımlaşma Kooperatifi personel istihdam ediyor
Polis Yardımlaşma Kooperatifi personel istihdam ediyor

KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatifi Ltd’de çalışmak üzere aşağıdaki niteliklere haiz bir personel istihdam edilecektir.

İlgi duyan adayların 19-23 Mart 2018 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 8:30-15:30 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatifi Ltd’e bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav tarihi müracaatcılara bilahare bildirilecektir.
Daha fazla bilgi almak isteyen adaylar 22 71697 numaralı telefondan ulaşabilir.

Aranan Nitelikler:

1-KKTC yurttaşı olmak;
2-Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;
3-İşe başlama tarihi olan 02 Mayıs 2018 tarihi itibarı ile 20 yaşını tamamlamış 30 yaşını tamamlamamış olmak
4-Herhangi bir üniversitenin veya yüksek okulun Bankacılık Finans ve/veya İşletme Bölümünden mezun olmak;
5-Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsa dahil rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtekarlık,irtikap,ırza geçme,hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamış olmak;
6-Geçerli D sınıfı ehliyet sahibi olmak;
7-İyi derecede bilgisayar bilmek;
8-Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel teşkil edecek bedensel bir hastalık,sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.(Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu ibraz etmek)
9-İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavda başarılı olmak;

Görev ve Sorumluluklar:

1-Kooperatifte Sekreter yardımcısı olarak görev yapmak;
2-Kooperatif Sekreterinin kooperatifle ilgili vereceği iç ve dış görevleri yapmak;

Başvuru Evrakları:

1-KKTC kimlik kartı fotokopisi;
2-Doğum kayıt belgesi(Asli);
3-Diploma Fotokobisi(İlgili bakanlıktan onaylı);
4-1 adet resim;(4 x 6 cm ebatında);
5-Ehliyet Fotokobisi;
6-Polis Genel Müdürlüğünden alınacak sabıka kayıt belgesi;
7-Askerliğini yaptığına dair belge(Erkek adaylar için)

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