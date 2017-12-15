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Polis Yasa Tasarısı Komiteden geçti

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Polis Yasa Tasarısı Komiteden geçti
Polislerin uzun bir süredir geçmesi için uğraş verdiği ancak geçtiğimiz hafta Meclise gelerek geri komiteye gönderilen Polis Yasası bugün komiteden geçti.

Taner Ulutaş

Komiteden geçen Polis Yasasında bazı düzenlemeler yapılarak tekrar Meclise sevk edildi.  Polisler tarafından dört gözle beklenen Polis Yasasının bu kez siyasilerin sözlerinden tekrar dönmemesi halinde Meclisten de geçmesi bekleniyor.

Önceki günler önce Meclis’te nisap olmaması nedeniyle görüşülemeyen, ancak daha sonra Meclis önüne gelmesine rağmen yeterli bulunmayarak tekrar komiteye gönderilen  Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi bugün DP’nin muhalefetine rağmen komiteden geçti. Başsavcının davet edilmesine karşın komiteye gelmemesi de dikkat çekerken, yasa tasarısı ile ilgili olarak UBP Milletvekili Ahmet Kaşif’in büyük gayret sarfettiği, TDP Milletvekili Zeki Çeler’in de oy hakkı olmamasına rağmen Polise destek için komitede bulunduğu belirlendi.

Komite Başkanı Ahmet Kaşif’in girişimleri ile geçen yasa tasarısına Erkut Şahali’nin red oyu verdiği öğrenilirken, DP Başkanı Serdar Denktaş’ın göndermiş olduğu Maliye yetkilisi ile Emeklilik Dairesi Müdürünün tasarıya şiddetle karşı çıktığı öne sürülüyor. Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi Polis Genel Müdürünün yanısıra GKK’den gelen bir yüzbaşının da onay verdiği ve tasarının desteklendiği öğrenildi.

Ahmet Kaşif’in yasa tasarısının 2019 yılında geçme önerisi ve hükümete gelecek kişilerin taslakta hata varsa düzeltme yönüne gitmesi önerisine sıcak bakılırken, sigortalıların da ileride yapılacak düzenlemeler ile yasa tasarısı dahiline katılmasının mümkün olacağı öğrenildi.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili olarak DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın yasa tasarısının reddedilmesi için TC Büyükelçiliği ve Türkiye nezdinde girişimde bulunduğu ancak bu girişimin Türkiye tarafından da kabul görmediği öne sürülüyor.

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