POLİS YASASI İKİNCİ KEZ KOMİTE’YE GÖNDERİLDİ

- Erken seçimler öncesinde dün son kez toplanan Meclis Genel Kurulu, gündeme gelen Polis Yasa Tasarısı’nı oy bilirliğiyle ikinci kez görüşülmesi üzere komiteye gönderme kararı aldı. Hükümet ile muhalefet milletvekilleri arasında tartışmalara neden olan görüşmede, Başbakan Özgürgün konu hakkında yaptığı konuşmada tasarıyı daha önce anayasal sorunlar nedeniyle komiteye gönderme aldıklarını ve herhangi bir değişikliğe uğramayan öneriyi onaylamalarının mümkün olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise, yasa tasarısının bu haliyle onaylanmasının bir seçim yatırımı anlamına geleceğini belirtti.
- TDP milletvekili Hüseyin Angolemli ise, Polis Yasa tasarısı hakkında yaptığı konuşmada anayasal aksaklıkların tasarının kabul edilmemesi için geçerli bir neden olmadığını ifade ederek, daha önce Meclis çatısı altında anayasal sorunları olan birçok tasarının kabul edildiğinin altını çizdi. UBP milletvekili Kaşif ise çağrı yapmalarına rağmen Başsavcılık’dan komite toplantılarına kimsenin katılmadığını açıkladı.
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