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Polis zor ayırdı: Rum Meclisi'nde kaplumbağa kavgası

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Rum Meclisi Çevre Komitesi’nin dünkü toplantısında, kaplumbağaların korunmasıyla ilgili tartışma sırasında kavga çıktığı ve polis çağrıldığı bildirildi.
Polis zor ayırdı: Rum Meclisi'nde kaplumbağa kavgası

Fileleftheros gazetesi, Rum Orman Dairesi’nin Baf’ın “Argaka” (Argaka) köyündeki sahilde bulunan kaplumbağa yuvalarına müdahalesinin tartışıldığı toplantıda, yerel makam temsilcilerinin, kaplumbağaların korunması programıyla ilgili Rum Orman Dairesi’ne ağır suçlamalarda bulunduğunu, konunun kaplumbağalardan akça ağaçlarının taşınmasına geldiğini ve kavga çıktığını yazdı.

Haberde, toplantıya katılan uzmanlara saldırıldığı ve Rum Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Adamos Adamu’nun, kavga çıkması üzerine polis çağırdığı kaydedildi.

Gazete, polisin kimseyi tutuklamadığını belirtti.

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