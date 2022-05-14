Polise çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü sürücü 42 yaşındaki Fatih Ulaş, trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polise çarptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
“Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan cezaevi trafik ışıklarında, cadde üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru yönetimindeki EU 335 plakalı aracı ile 258 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Fatih Ulaş, o esnada trafik ışıklarında araçların geçişlerini yöneten polisin dur emrine riayet emeyerek yoluna devam etmesi sonucu trafik görevi yapan polis memuruna çarpmıştır.”
Kazada hafif şekilde yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürerken, araç sürücüsü tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor...
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