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Polise cinsel istismardan 1 yıl hapis cezası!

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Polise cinsel istismardan 1 yıl hapis cezası!
Polise cinsel istismardan 1 yıl hapis cezası!

Güney Kıbrıs’ta 47 yaşındaki bir polisin, 22 yaşındaki hastabakıcıya cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 12 ay hapis cezası aldığı bildirildi.
 

Politis gazetesi, 2013 yılında meydana gelen olayda, söz konusu polisin, 22 yaşındaki hastabakıcıyı yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek otele çağırdığını ve burada cinsel istismarda bulunduğunu; hastabakıcının şikayeti üzerine tutuklandığını yazdı.
 

Haberde, mahkemeye çıkarılan polis aleyhinde 3 yıl ertelemeli 12 ay hapis cezası verildiği belirtildi.
20 YAŞINDAKİ GENÇ EUROPOL’ÜN BİLGİLENDİRMESİYLE TUTUKLANDI
 

Bu arada, Alithia gazetesi, Rum polisinin, 20 yaşındaki bir genci, Europol’den aldığı bilgiler ışığında, çocuk pornosundan tutukladığını yazdı.
Haberde, Europol’ün, söz konusu şahsın internette çocuk pornosu içeren unsurları başkalarına gönderdiğini tespit ettiği ve Rum polisini bilgilendirdiği; bunun üzerine Rum polisinin söz konusu şahsı tutukladığı kaydedildi.

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