Polise şikâyet nedeniyle kavgaya eden 6 kişi tutuklandı

30.9.19 akşamı saat 00.05 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan bir kahvehane içerisinde ve dışında aralarında polise şikâyet etme konusunda iki taraf arasında çıkan tartışmada birbirlerine elleri, ayakları ve kesici aletle vurmak suretiyle kavgaya tutuşarak kasti hasar, kavga, ciddi darp, rahatsızlık ve sarhoşluk suçunu işleyen 6 kişi polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şahadet veren Polis Çavuşu Erim Arıkhan olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Arıkhan şahadetinde 30.9.19 akşamı saat 00.05 raddelerinde, İsmet İnönü bulvarı üzerinde faaliyette bulunan kahvehanede, bir taraftan zanlı 1 S.H.G ve zanlı 2 H. A diğer taraftan zanlı 3 H. C, zanlı 4 V.C, zanlı 5 H.A ve zanlı 6 M.M polise şikâyet etme konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuştuklarını aktardı. Kavga esnasında birbirlerine elleri, ayakları ve kesici aletle vuran zanlıların aynı akşam tutuklandıklarını ve doktor kontrolünden geçtiklerini belirten Arıkhan zanlı 1 ve zanlı 3 ün kavga esnasında giysilerinde yırtıklar oluştuğunu ayrıca zanlı 1’ in de yüzünde kesici alet yarası olduğuna dair doktor tespiti olduğuna vurgu yaptı.

Aranan şahıslar mevcut

Olay mahallindeki kamera görüntülerinde bir şahsın cep telefonu ile görüntü aldığını kaydeden tahkikat memuru Arıkhan ayrıca zanlı 3,4,5 ve 6 tarafından bir şahsın da olaya karıştığı tespit edildiği cihetle her iki şahsın da aranmakta olduğunu aktardı.

Olayın yeni olduğuna vurgu yapan Arıkhan kamera görüntülerinin incelenmesine devam edildiğini, alınması gereken ifadeler yanında darp olayı ile ilgili emare kesici aletin henüz bulunmadığına vurgu yaptıktan sonra tahkikatına salimen devam edebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli savcı Çiğdem Güzeler zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi