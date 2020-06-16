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Polise yalan beyan!

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Polise yalan beyan!
Polise yalan beyan!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15.06.2020 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Gazimağusa’da, G.M.(E-36) işletmekte olduğu iş yeri içerisinde 14.06.2020 tarihinde meydana gelen ciddi darp meselesi ile ilgili olarak görüntülerin ve kamera sisteminin çalışır durumda olduğunu bilmesine rağmen görevli polislere kamera cihazlarının sökülmüş ve çalışır durumda olmadığını söyleyerek polise yalan bilgi verdiği tespit edilmiştir.

 

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup,  polisin soruşturması devam etmektedir.

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