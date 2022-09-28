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Polisevine terör saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

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Mersin'de önceki gün polisevine düzenlenen terör saldırısı sonrası 22 kişi gözaltına alındı.
Polisevine terör saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

Pazartesi akşamı Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen terör saldırısında bir polis şehit oldu, bir polis ve 3 sivil yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren PKK’lı iki teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu açıklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül’deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 22 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Mersin’de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. 

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