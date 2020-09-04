3.9.20 tarihinde saat 00.30 sıralarında, ikamet ettikleri adreste, facebook hesabını kapattığı gerekçesiyle birlik yaşadığı eşi P.Ö’ ait beyaz renk ipone marka cep telefonunu yere atmak suretiyle kırılmasına neden olan, eliyle boğazını sıkmak ve işaret parmağını kıvırmak suretiyle eşini darp edip parmağındaki takma tırnağını kırıp hasa uğrattıktan sonra müşteki eşine “polisi ararsan seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan Ö.Ö şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 4.9.20 tarihinde, şiddet kullanma tehdidi, kasti hasar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. İddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Murat Tekbıyık’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Tekbıyık yemin altında verdiği şahadette, 3.9.20 tarihinde, zanlının ikametgâhlarında bulundukları esnada facebook hesabını kapattığı gerekçesiyle eşine ait telefonu yere atmak suretiyle kırdığını, eliyle boğazını sıkmak ve parmağını kıvırmak suretiyle darp ettiğini ve parmağındaki takma tırnağını kırıp hasara uğrattıktan sonra “ polisi ararsan seni öldürürüm” demek suretiyle eşi müştekiye şiddet tehdidine bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine aynı gün tutuklanan zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğine değinen PM Tekbıyık, KKTC vatandaşı olup belediyede işçi olarak çalışan zanlının benzeri suçlardan sabıkası olduğuna dikk çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasın talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.