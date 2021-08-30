Polisi Bıçaklayan Gökhan TAKIMCILAR yakalandı.

15.08.2021 tarihinde Gaziköy'de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten sonra GKRY Bölgesine firar eden Gökhan TAKIMCILAR bugün öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan TAKIMCILAR tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.