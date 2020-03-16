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Polisi darp etmişlerdi… Futbolcular teminatla serbest

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Doğan Türk Birliği - Göçmenköy karşılaşmasında, Göçmenköy futbolcusu Kemal Uçaner’in kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmesinin ardından polis güçleri, futbolcular ve taraftarlar arasında çıkan tartışmada tutuklanan 6 kişi teminatla serbest kaldı.
Polisi darp etmişlerdi… Futbolcular teminatla serbest

Nicosia Group Kıbrıs Kupası Çeyrek Final rövanş maçında, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumunda oynanan Doğan Türk Birliği – Göçmenköy maçında kavga çıkarıp hakemi ve 5 polis memurunu darp eden zanlılar Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Obidiaso, Kemal Uçaner, Muhammet Yeşilyaylalı yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve birer kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla ileride yargılanıncaya değin tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy arasında oynanan futbol karşılaşmasında, hakemin Göçmenköy sporcusu Kemal Uçaner’e kırmızı kart göstermesi sonrası, tribünlerde bulunan bazı taraftarların sahaya girmesine engellemeye çalışan polis mensupları arasında tartışma yaşanmış, 5 polis darp edilmişti.

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