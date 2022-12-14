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Polisi darp etti!

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Darp Görevinden Men Etmek, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavr-1 Hareket ve İtale-i Lisan suçlarından tutuklanan zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polisi darp etti!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun’un (E- 22) Polisi Darp Görevinden Men Etmek, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavr-1 Hareket Ve İtale-i Lisan suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis,

13.12.2022 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Girne Kapısı Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki asfalt yol içerisinde Tope Oluwaseun Victor Falodun (E-22) anlamsızca yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptığı bir esnada olay mahallinden RHA 4159 plakalı aracı ile geçmekte olan iki polis memuruna hakeret ederek itale-i lisanda bulunduğunu anlattı. Polis, akabinde ise söz konusu polis mensupları aracından inerek adı edilene müdahale etmek istedikleri esnada ise adı edilen her iki elini gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunup, iki polis memurunu sert bir şekilde elleri ile göğsünden ittirmek sureti ile her iki polis mensubunu darp edip görevinden men ettiğini söyledi. Polis, zanlı Tope Oluwaseun Victor Falodun’un makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.  Polis, akabinde yapılan soruşturmada Tope Oluwaseun Victor Falodun'un KKTC'de izinsiz ikamet ettiği ve KKTC'de herhangi yasal bir bağının olmadığı tespit edildiğini ve aynı zamanda sözlü beyanında ikamet edecek herhangi bir yerinin olmadığını da bildirdiğini anlattı. Polis, bu aşamada tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, ileride zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için 20 gün süre ile merkezi cezaevinde gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 20 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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