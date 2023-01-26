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Polisi Darp Etti!

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Lefkoşa’daki Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçen ve bir başka soruşturmada tanık konumunda bulunan zanlı, polisi, cep telefonunu istemesi üzerine darp etti.
Polisi Darp Etti!

Lefkoşa’daki Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçen ve bir başka soruşturmada tanık konumunda bulunan zanlı, polisi, cep telefonunu istemesi üzerine darp etti.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Soner Şaban, zanlının “Polisi Darp,  Görevinden Men, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı Hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti.

Şaban, C.G.T. isimli zanlının Girne'de meydana gelen cinsel tecavüz soruşturmasında tanık konumunda olduğundan dolayı kendisinden cep telefonunu vermesini isteyen Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli polis memurunun üzerine yürüdüğünü, ardından da sağ elini tutup bükmek sureti ile darp ederek görevini yapmasına engel olduğunu anlattı.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 7 gün gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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