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Polisi dolandırmaya çalıştı!

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Polisi dolandırmaya çalıştı!
İskele-Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen olayda, başkasının kimliğine bürünen zanlı, ayni zamanda resmi belgeyi de imzalayarak polisi dolandırmaya çalıştı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Perşembe günü (09.02.2017), saat 16.00 sıralarında, İskele-Karpaz Anayolu üzerinde Dokuz Evler bölgesinde, trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan M.A.(E-56), ehliyetsiz araç kullanma suçundan kurtulmak için kendini Fikri Eryılmaz olarak tanıtıp, görevli polise hayali kimlik bilgilerini vermek suretiyle, sabit ceza makbuzunun sahte olarak düzenlemesini sağlayıp, verdiği bilgilerin doğru olduğuna dair de bahse konu resmi belgeyi imzaladığı öğrenildi.

Adı edilenin tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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