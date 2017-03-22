Polisi fark edince kaçmaya çalıştılar

Girne’de dün Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 2 genç uyuşturucu hap bulundurmaktan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, 21 yaşındaki Ö.C.N.'nin (E-21), polisi fark edip, kaçmaya çalıştığı sırada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 179 adet hapı yere attığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı ve olayla ilgili olduğuna inanılan O.D.’yi (E-19) tutuklayan polis, söz konusu kişilerin evlerinde yaptığı aramada toplam 76 tane daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirdi.

Polis ayrıca evde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında bir madde de buldu.

Soruşturma devam ediyor.