 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.844
  • Altın 145,348
  • Dolar 3,6220
  • Euro 3,9119
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Polisi fark edince kaçmaya çalıştılar

» »
Polisi fark edince kaçmaya çalıştılar
Girne’de dün Karaoğlanoğlu Caddesi’nde 2 genç uyuşturucu hap bulundurmaktan tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, 21 yaşındaki Ö.C.N.'nin (E-21), polisi fark edip, kaçmaya çalıştığı sırada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 179 adet hapı yere attığı tespit edildi.

Adı geçen şahsı ve olayla ilgili olduğuna inanılan O.D.’yi (E-19) tutuklayan polis, söz konusu kişilerin evlerinde yaptığı aramada toplam 76 tane daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ele geçirdi.

Polis ayrıca evde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında bir madde de buldu.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Zeytinlik Köyü turistler için çekim merkezi olabilir”05 Mart 2017 Pazar 13:14
  • 8 Mart’a yönelik seminerler bu akşam başlıyor04 Mart 2017 Cumartesi 11:23
  • Girne’de sokak hayvanları için bugün etkinlik düzenleniyor04 Mart 2017 Cumartesi 11:22
  • Bir iş "kazası" daha: 13 metreden düştü, hayati tehlikesi var!01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Girne'de denize pis su akıyor!27 Şubat 2017 Pazartesi 16:27
  • YDP:Girne kıyılarının işgal edildiğini iddia etti27 Şubat 2017 Pazartesi 14:22
  • Girne'de kavga: 1 kişi yaralandı, hayati tehlikesi var!26 Şubat 2017 Pazar 10:22
  • Güngördü, Antalya İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ve Üyelerini kabul etti25 Şubat 2017 Cumartesi 10:55
  • Çatalköy yolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti24 Şubat 2017 Cuma 14:22
  • Girne Belediyesi'nden Duyuru24 Şubat 2017 Cuma 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti