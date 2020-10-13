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Polisi görünce 30 gr uyuşturucuyu pantolonuna sokmak isterken yakalandı

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Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Serhat Ilıcan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polisi görünce 30 gr uyuşturucuyu pantolonuna sokmak isterken yakalandı

Lefkoşa’da yapılan operasyonda tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalan zanlı Serhat Ilıcan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Serhat Ilıcan’ın 12 Ekim 2020 tarihinde Narkotik tarafından alınan bilgide tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığı bilgisinin alındığını belirtti. Polis, pusu görevine başlandığını ve ikametgâhının doğu kısmında mutfakta elinde şeffaf poşet içinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde görüldüğünü ve zanlının pantolonunun içine sokmak isterken yakalandığını söyledi. Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, uyuşturucu madde öğütücüsü, 1 adet tam, 3 adet ucu kesik LSD ve 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan kâğıt parçalarının bulunarak emare alındığını anlattı.  Polis, zanlının gönüllü ifade verip, 5 Ekim 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan bağlantısı olduğu bir şahıs aracılığıyla bağlantı kurduğu ve 675 Euro karşılığında 42 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi temin ettiğini söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, aranan zanlılar, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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