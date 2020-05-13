Polisi görünce tabancayı pencereden attı… Evden uyuşturucu da çıktı: 6 tutuklu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 21:00 sıralarında, Gazimağusa’da, A.Ö.(E-29)’nün kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sırasında, ikametgahta misafir olarak bulunmakta olan A.C.(E-27)’nin tasarrufunda bulundurduğu, üzerinde şarjörü ve içerisinde 8 adet mermisi bulunan 7.65 mm çapındaki tabancayı pencereden dışarı attığı tespit edildi.

Akabinde söz konusu ikametgahta yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar (A.Ö. ve A.C.) ile yine aynı ikametgahta misafir olarak kalmakta olan Y.A.A.A.(K-24), İ.İ.(E-30), C.S.(E-22) ve G.A.(E-23) tutuklandı.

Soruşturma devam etmektedir.