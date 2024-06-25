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Polisi görünce uyuşturucuyu araçtan attı

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Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle yakalanan M.B tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polisi görünce uyuşturucuyu araçtan attı

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru Kesat, 24 Haziran’da 18.30’da trafikte aracında şüpheli görülen zanlının, polisi fark edip, 13 ayrı pakette 10 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu ve 6 adet tam, bir adet yarım uyuşturucu hapı araçtan attığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, araçtan atılan maddelerin bulunup emare alındığını belirtti.

Kesat, zanlının uyuşturucuyu aynı gün içimliği için aldığı yönünde beyanda bulunduğunu kaydetti.  Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyen Kesat, uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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