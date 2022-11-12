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Polisin alkol ve sürat denetimleri devam ediyor!

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Polis Genel Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde trafik denetimlerine devam ediyor.
Polisin alkol ve sürat denetimleri devam ediyor!

Trafik kazalarının oluşumunda önemli etkenlerden olan, süratli araç kullanma ve alkollü içki tesiri altında araç kullanmanın önüne geçebilmek adına dün ülke genelinde polis tarafından trafik denetimlerine devam edildi.

Denetimler kapsamında 1555 araç kontrol edilirken, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma ve 90’ı belirlenen hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 336 araç sürücüsü rapor edilmiş, 3 araç sürücüsü tutuklanmış ve 24 araç ise trafikten men edilmiştir.

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