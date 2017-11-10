Polisin ani terör tatbikatı Limasol’da korku yarattı

Rum polisinin, terörle mücadeleye hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün, çocukların çalışma yaptığı bir spor salonunda icra ettiği ani tatbikat, Limasol’da korku yarattı.

Alithia “Limasol’da Korku… Polis Tatbikatı Korku Yarattı, Soruşturma Getirdi” başlığıyla aktardığı ve birinci sayfasından da duyurduğu haberinde, vukuatın dün saat 17.00’de Limasol’daki “Palais de Spor” isimli spor salonunda cereyan ettiğini yazdı.

Terör tatbikatı icra edileceğinden ne spor salonu yetkililerin, ne öğretmen ve öğrencilerin haberi olduğuna dikkat çeken gazete, tatbikata katılan polis mensuplarının çoğunun da tatbikat yaptıklarından haberdar olmadığını vurguladı.

Habere göre, o sırada salonda çalışma yapan çocukların aileleri durumu protesto edince, Polis Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı. Aileler, kendilerine “birilerinin salonu bastığı ve çocukları tuttuğu” söylenen telefonlar aldığından şikayet etti. Bir veli, telefonla ulaştığı öğretmenden, çocukların dışarıya çıkarıldığını öğrendiğini anlattı. Salon dışında kargaşa olduğu ve polis devriyeleri görüldüğü de söylendi.

Gazete, Rum Polisi Basın Sözcü Yardımcısı Stelios Stilianu’nun, tatbikattan Rum Polisi liderliğinin de haberi olmadığını, bu nedenle Polis Genel Müdürü’nün vukuatla ilgili idari soruşturma başlattığını açıkladı.