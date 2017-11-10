 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.962
  • Altın 159,881
  • Dolar 3,8700
  • Euro 4,5048
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAOturma eylemi sonlandı, Cezaevi'ndeki grev devam ediyor

Polisin ani terör tatbikatı Limasol’da korku yarattı

»
Polisin ani terör tatbikatı Limasol’da korku yarattı
Rum polisinin, terörle mücadeleye hazırlık çalışmaları çerçevesinde dün, çocukların çalışma yaptığı bir spor salonunda icra ettiği ani tatbikat, Limasol’da korku yarattı.

Alithia “Limasol’da Korku… Polis Tatbikatı Korku Yarattı, Soruşturma Getirdi” başlığıyla aktardığı ve birinci sayfasından da duyurduğu haberinde, vukuatın dün saat 17.00’de Limasol’daki “Palais de Spor” isimli spor salonunda cereyan ettiğini yazdı.

Terör tatbikatı icra edileceğinden ne spor salonu yetkililerin, ne öğretmen ve öğrencilerin haberi olduğuna dikkat çeken gazete, tatbikata katılan polis mensuplarının çoğunun da tatbikat yaptıklarından haberdar olmadığını vurguladı.

Habere göre, o sırada salonda çalışma yapan çocukların aileleri durumu protesto edince, Polis Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı. Aileler, kendilerine “birilerinin salonu bastığı ve çocukları tuttuğu” söylenen telefonlar aldığından şikayet etti. Bir veli, telefonla ulaştığı öğretmenden, çocukların dışarıya çıkarıldığını öğrendiğini anlattı.  Salon dışında kargaşa olduğu ve polis devriyeleri görüldüğü de söylendi.

Gazete, Rum Polisi Basın Sözcü Yardımcısı Stelios Stilianu’nun, tatbikattan Rum Polisi liderliğinin de haberi olmadığını, bu nedenle Polis Genel Müdürü’nün vukuatla ilgili idari soruşturma başlattığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Polisin ani terör tatbikatı Limasol’da korku yarattı10 Kasım 2017 Cuma 12:19
  • Kiprianu’dan Anastasiadis’e: “Oldubittileri pekiştirdiğini anla”09 Kasım 2017 Perşembe 14:43
  • Mari askeri üssünün Fransa tarafından kullanılması gündemde07 Kasım 2017 Salı 14:03
  • Kıbrıs Rum basını: “Derinya kapısının açılmaması hayal kırıklığı yaratıyor”07 Kasım 2017 Salı 14:01
  • Anastasiadis’e iç cepheden eleştiri yağdı06 Kasım 2017 Pazartesi 13:44
  • ABD çözüme yönelik bağlılık dile getirildi06 Kasım 2017 Pazartesi 13:40
  • G3 tüfeği ile kooperatifi soydular06 Kasım 2017 Pazartesi 11:02
  • Stefanu: “Papadopulos’un stratejisi izlenirse Türkiye çok mutlu olacak”05 Kasım 2017 Pazar 12:28
  • Anastasiadis: “Maraş’ın iadesi güven inşası için önemli”05 Kasım 2017 Pazar 12:20
  • Spehar: “Çözüm halktan gelsin”04 Kasım 2017 Cumartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti