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Polisin asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

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Polisin asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor
Polisin asayiş ve trafik denetimleri devam ediyor

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam 21.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi,Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 452 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de de dün akşam 20.00 – 24.00 saatleri arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 220 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir araç trafikten men edildi.

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