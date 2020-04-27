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Polisin devriye aracını çalıp tura çıktı.13.kez tutuklandı

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ABD’nin New York kentinde yaşayan bir kadın, cumartesi akşamı, ‘eğlence olsun’ diye polislerin devriye aracını çalıp tur atmaya kalkışınca tutuklandı.
Polisin devriye aracını çalıp tura çıktı.13.kez tutuklandı

Bir polis memuru, Harlem semtinde devriye gezerken gelen bir ihbar üzerine verilen adrese gitti. Araçtan inerken de anahtarı yere düşürdü. Bunu gören 28 yaşındaki Kassie Moses araca atlayıp gezmeye başladı.

Polis memuru geri döndüğünde aracı bulamayınca ekip arkadaşlarını durumdan haberdar etti. Birkaç tur sonrasında trafiğe takılan Moses, kısa süre sonra yakalandı.

Geçmişte farklı suçlardan 12 kez tutuklandığı öğrenilen Moses bir kez daha tutuklandı.

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