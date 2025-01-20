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Polisin “Dur” İhtarına Uymayan Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı

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Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 32 yaşındaki C.D.D., Manisa Bulvarı’nda yakalandı. Araçta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli tutuklandı.
Polisin “Dur” İhtarına Uymayan Sürücü Uyuşturucuyla Yakalandı

Polisin "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü, Uyuşturucuyla Yakalandı

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda trafik kontrolü sırasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, Manisa Bulvarı’nda yakalandı. Araçta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 19 Ocak 2025 tarihinde saat 23:30 sıralarında Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Mevlevi Çemberi mevkiinde meydana geldi. Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolü sırasında, kimliği belirsiz bir araç sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Kaçan araç, polis ekipleri tarafından Manisa Bulvarı’nda durdurularak kontrol edildi. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün 32 yaşındaki C.D.D. olduğu belirlendi. Araçta gerçekleştirilen aramada, C.D.D.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen madde emare olarak alınırken, şüpheli gözaltına alındı

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