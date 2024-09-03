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Polisin kamyon araçlara yönelik denetimleri sürüyor

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Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde bu sabah kamyon araçlara yönelik denetimle gerçekleştirildi.
Polisin kamyon araçlara yönelik denetimleri sürüyor

Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde bu sabah kamyon araçlara yönelik denetimle gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07:00-08:00 saatleri arasında), 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, trafikte seyrettikleri tespit edilen toplam 6 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Dün 12 kamyon sürücüsüne yasal işlem başlatıldı

Polisten verilen bilgiye göre, ayrıca, Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinde Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kamyon araçlara yönelik dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise; 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, Girne-Lefkoşa ana yolunun Alt-Üst Geçidi ile St. Hilarion kavşağı arasındaki kısmında seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, bahse konu yol güzergahında seyrettikleri tespit edilen toplam 12 kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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