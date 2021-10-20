Polis'in siyasi şantaj videosu ile ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı öğrenildi

Polis'in siyasi şantaj videosu ile ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı öğrenildi.

DETAY ÖZEL

Dün bir anda ortaya çıkan siyasi şantaj videosu ile ilgili nasıl bağlantılar olduğu şantaj, mafya ilişkilerinin olup olmadığı konusunda geniş çaplı bir araştırma başlattığı öğrenildi.

Dün akşam, polis ifadeler için hem görüntüleri alanlar, önce şantaj yapıp, sonra yayanlarla ilgili bir geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İlerleyen günlerde tutuklamalar olması da bekleniyor.