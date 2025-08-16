Polisin şüphe üzerinde durdurduğu araçta satışa hazır paketler halinde hintkeneviri bulundu

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli görülen L.C.’nin (E-38) aracı durdurularak arandı.
L.C.’nin aracında satışa hazır paketler halinde yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri, evindeki aramada da yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.