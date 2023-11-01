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Polisin trafik denetimleri sürüyor, 37 araç trafikten men edildi

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Polisin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 383 araç sürücü rapor edildi, 37 araç trafikten men edildi.
Polisin trafik denetimleri sürüyor, 37 araç trafikten men edildi

Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 798 araç sürücüsü kontrol edildi ve 383 araç sürücü çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada rapor edilenlerin 181’inin süratli araç kullanmak, 10’unun alkollü araç kullanmak, 3’ünün ehliyetsiz araç kullanmak, 35’inin seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 14’ünün emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçundan rapor edildiği kaydedildi.

Açıklamada 37 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

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