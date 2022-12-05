Polisin uyarısına rağmen bariyerleri aşıp sınırı geçti

Lefkoşa’da, bugün saat 14.15’te Güney Kıbrıs Rrum Yönetimi bölgesinden kullanımındaki aracı ile gelen A.N. (E-34), diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısından aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yaptı.

Olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımı ile kısa sürede tespit edilen zanlı polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.