  • BIST 100.008
  • Altın 260,934
  • Dolar 5,5226
  • Euro 6,1765
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Polisiye olayla: Gaziveren’de araç ve cüzdan çalındı; Gazimağusa’da kaçak elektrik kullanan bir kişi tutuklandı

» »
Polisin dün ve bugün, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında Lefkoşa’da yaptığı denetimlerde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.
Polisiye olayla: Gaziveren’de araç ve cüzdan çalındı; Gazimağusa’da kaçak elektrik kullanan bir kişi tutuklandı

Gaziveren’de arızalı aracı alıp kaçan ve araç sahibine ait cüzdanı çalan kişi tutuklandı.

Dün 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, Necip Yıldırım’a ait kontak anahtarı üzerinde olan arızalı FV 141 plakalı araç, B.C.D. (E-32) tarafından izinsiz çalıştırılarak bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Zanlının, Necip Yıldırım’a ait sürüş ehliyeti, iki bankamatik kartı ve bin TL nakit para bulunan cüzdanı çaldığı tespit edildi.

Araç dün Yedidalga'da terk edilmiş vaziyette bulunurken, polis, B.C.D.’yi de tespit ederek tutukladı.

GAZİMAĞUSA’DA ELEKTRİK HIRSIZLIĞI

Öte yandan Gazimağusa’da dün İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren S.S.’ye (E-55) ait iş yerinde yapılan kontrolde, kaçak elektrik kullanıldığı tespit edildi.

Polis, S.S.’yi akım hırsızlığı yapmaktan tutukladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAKSEN, Maliye Bakanlığı’nın eski KTHY çalışanlarının prim ve depozit borçları için aktarım yaptığını açıkladı06 Ağustos 2019 Salı 16:36
  • Büyük israf: Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç saptandı06 Ağustos 2019 Salı 16:09
  • Sendikal Platform: Devlet Bütçesinden Barış Kuvvetlerine 680 Milyon Ödeme Yapıldı!06 Ağustos 2019 Salı 15:50
  • Merkez Bankası likidite riskinin yönetimine ilişkin iyi uygulama rehberi yayımladı06 Ağustos 2019 Salı 15:44
  • Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Girnelilerle buluşacak06 Ağustos 2019 Salı 15:41
  • Yunanistanlı komünistlerden Doğu Akdeniz manifestosu06 Ağustos 2019 Salı 15:36
  • Erhürman: CTP bir iç paket hazırlanması üzerinde çalışıyor06 Ağustos 2019 Salı 15:23
  • Evinden 12 gram hintkeneviri ve ithali yasak vahşi kedi çıktı06 Ağustos 2019 Salı 15:14
  • Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı06 Ağustos 2019 Salı 15:09
  • Hür-İş, Mali İşbirliği Anlaşması Protokolünü eleştirdi: “Çalışma barışını bozacak”06 Ağustos 2019 Salı 15:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti