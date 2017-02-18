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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma, tasarrufu ve meskun mahalde ateş etme ve yetkili makamdan izinsiz ağaç kesmek ve izinsiz ağaç motoru tasarruf etmek ve taşımak suçlarından 3 kişi tutuklandı

 

Polis basın Bülteninden alınan bilgiye göre   (17.02.2016) tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Lapta da T.E.(E-57), alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, tasarrufunda bulunan av tüfeği ile meskun mahal olan yol içerisinde havaya bir el ateş etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.          
(17.2.2017) tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lapta’da İ.L.(E-67)'ye ait arazi içerisinde bulunan, 5 adet badem ve 2 adet turunç ağacının, C.K. (E-67) tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarrufunda bulundurduğu izinsiz ağaç motoru ile H.K. (E-35) ve İ.L.’nin talimatı ile köklerinden kesildiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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