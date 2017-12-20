Polisiye olaylar

Ani ve gayri tabii ölüm, yaralama, gümrüksüz mal tasarrufu ve yüksekten düşen şahıs

Ani ve gayri tabii ölüm

19.12.2017 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Muzaffer POLAT (E-58), kalmakta olduğu Tahsin Yazıcı Sokak üzerinde bulunan ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. 20.12.2017 tarihinde, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.



Yaralama

18.12.2017 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gemikonağı’nda, Ö.Ç.(E-20) ve beraberinde bulunan kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs, aralarında tartıştıkları Kudkwashe CHİNARE’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edileni darp edildikten sonra, meçhul şahıs tarafından tasarrufunda bulundurduğu bıçağı Kudkwashe CHİNARE’nin sol üst bacak arka kısmı ve sağ diz ön kısmına sokmak sureti ile yüzeysel olarak yaralamıştır. Ö.Ç. tutuklanmış olup, olaya methaldar diğer şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

Gümrüksüz mal tasarrufu

19.12.2017 tarihinde, Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.C.A.(E-19)’nın tasarrufunda 17 kg, A.K.(E-25)’nin tasarrufunda 20 kg ve D.S.(E-45)’nin tasarrufunda ise 850 gr gümrüğü ödenmemiş nargile tütünü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

Yüksekten düşen şahıs

19.12.2017 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Malatya köyünde sakin Abuzer KARADAĞ (E-39) ikametgahının batı kısmındaki yatak odasının penceresinden odada bulunan dolabı aşağıya attığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten beton zemin üzerine düşmek suretiyle ağır şekilde yaralanmıştır. Abuzer KARADAĞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

