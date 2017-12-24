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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Kavga, araç yangını ve para kambiyo yasasına aykırı hareket    

Vahim zarar ve  kavga    
24.12.2017 tarihinde,  saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, M.A.(E-25), S.T.(E-33) ve B.T. (E-20) bir taraf, M.K.U.(E-25), H.G.(E-42), B.Ç.(E-28) ve Z.K. (E-52) ise diğer bir taraf olup alkollü içki tesiri altında bulundukları bir esnada, aralarında çıkan tartışma neticesinde birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla ile gelişigüzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada B.Ç.  yüzüne aldığı darbeden dolayı burnu kırılmıştır. Olaya karışan Z.K. aranmakta olup, diğer zanlılar ise tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 
 
Para kambiyo yasasına aykırı hareket    
23.12.2017 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Ercan Havaalanında, A.D.(E-40) tasarrufunda 10.000 Euro veya muadili paradan fazla olan 27.000 Amerikan Doları parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Araç yangını    
24.12.2017 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren Cratos isimli otelin plaj kısmındaki park alanı içerisinde bulunan Erol DOKUYAN’a ait HB 707 plakalı salon aracın ön paneli içerisindeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın çevrede bulunan şahıslar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın ön paneli, göstergeleri, elektrik aksamları, ön koltukları, iç döşemesi yanarak hasar görürken aracın ön camı ve tavan camı ısıdan kırılmak suretiyle zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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