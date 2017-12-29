Polisiye olaylar

Ev açma ve ikametgahtan hırsızlık, yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak ve kaçak et…

EV AÇMA VE İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

1. 27.12.2017 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Bolu Sokak üzerinde

bulunan Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams IGWİLO ve Olayinca ABAYOMİ'nin kalmakta

olduğu ikametgaha giden H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve henüz isimleri tespit edilemeyen iki siyahi

erkek şahıs, konu ikametgaha zorla girip mülke tecavüz ettikten sonra ikametgah içerisinde bulunan

Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams IGWİLO’yu süpürge değneği ile ciddi bir şekilde darp edip

tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları nacak ile ikametgahın giriş kapınsa vurup kasti hasara

uğratmışlar ve Olayinca ABOYAMİ’nin odasına girip burada çekmece içerisinde muhafaza edilen

3000 Amerikan Doları nakit parayı ve bir set hoparlörü çalmışlardır.

Olayın 28.12.2017 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede

zanlı olarak görülen H.B.O.(E-21) ve E.S.A.(E-26) ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan

V.C.N.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.08.2017 tarihinde, Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Süleyman TAŞ’ın

kalmakta olduğu ikametgah içerisinden bir adet Samsung J-7 Prime marka cep telefonu çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen

C.K.(E-23) tutuklanmıştır. Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında, 23.12.2017 tarihinde yine

Lefkoşa’da Zahıdul HAQUE’nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresini açarak içeriye girdiği ve

1800 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

28.12.2017 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Demirhan’da, M.T.(E-29), birlikte aynı odada

kaldığı arkadaşı Mustafa TOPÇU'nun askıda bulunan pantolonunun cebinde muhafaza ettiği kredi

kartı ile bankamatik kartının çaldıktan sonra adı edilenden birisini arama bahanesi ile aldığı cep

telefonundan kartın bağlı olduğu bankayı arayarak kredi kartı bilgilerinin telefona gelmesini

sağladıktan sonra kredi kartı şifresini değiştirmiş ve akabinde söz konusu kart ile gitmiş olduğu bir

kumarhanede kumar oynamak suretiyle toplam 2790 TL tutarında harcama yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ KKTC’YE GİRİŞ YAPMAK 28.12.2017 tarihinde, Gazimağusa Limanı’nda K.K.A.

(E-25)’nın, KKTC’ye giriş yapan araçlar içerisine gizlenmek suretiyle kanunsuz bir şekilde yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş

yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL İTHAL VE TASARRUFU

28.12.2017 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu

U.E.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta GKRY Bölgesinden ithal ettiği gümrüğe beyan edilmemiş

165 kg ağırlığında kuzu eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem

başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

28.12.2017 tarihinde, 16:00-22:00 saatleri arasında, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları dâhilinde Trafik ve Asayiş Operasyonu; düzenlenmiştir. Gazimağusa Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 265 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. İskele Bölgesinde düzenlenen operasyonda bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin

gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 21 araç

sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.