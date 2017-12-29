Polisiye olaylar

EV AÇMA VE İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK
1. 27.12.2017 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Bolu Sokak üzerinde
bulunan Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams IGWİLO ve Olayinca ABAYOMİ'nin kalmakta
olduğu ikametgaha giden H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve henüz isimleri tespit edilemeyen iki siyahi
erkek şahıs, konu ikametgaha zorla girip mülke tecavüz ettikten sonra ikametgah içerisinde bulunan
Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams IGWİLO’yu süpürge değneği ile ciddi bir şekilde darp edip
tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları nacak ile ikametgahın giriş kapınsa vurup kasti hasara
uğratmışlar ve Olayinca ABOYAMİ’nin odasına girip burada çekmece içerisinde muhafaza edilen
3000 Amerikan Doları nakit parayı ve bir set hoparlörü çalmışlardır.
Olayın 28.12.2017 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede
zanlı olarak görülen H.B.O.(E-21) ve E.S.A.(E-26) ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan
V.C.N.(E-26) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 14.08.2017 tarihinde, Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Süleyman TAŞ’ın
kalmakta olduğu ikametgah içerisinden bir adet Samsung J-7 Prime marka cep telefonu çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen
C.K.(E-23) tutuklanmıştır. Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında, 23.12.2017 tarihinde yine
Lefkoşa’da Zahıdul HAQUE’nin kalmakta olduğu ikametgahın penceresini açarak içeriye girdiği ve
1800 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
HIRSIZLIK
28.12.2017 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Demirhan’da, M.T.(E-29), birlikte aynı odada
kaldığı arkadaşı Mustafa TOPÇU'nun askıda bulunan pantolonunun cebinde muhafaza ettiği kredi
kartı ile bankamatik kartının çaldıktan sonra adı edilenden birisini arama bahanesi ile aldığı cep
telefonundan kartın bağlı olduğu bankayı arayarak kredi kartı bilgilerinin telefona gelmesini
sağladıktan sonra kredi kartı şifresini değiştirmiş ve akabinde söz konusu kart ile gitmiş olduğu bir
kumarhanede kumar oynamak suretiyle toplam 2790 TL tutarında harcama yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ KKTC’YE GİRİŞ YAPMAK 28.12.2017 tarihinde, Gazimağusa Limanı’nda K.K.A.
(E-25)’nın, KKTC’ye giriş yapan araçlar içerisine gizlenmek suretiyle kanunsuz bir şekilde yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş
yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
GÜMRÜKSÜZ MAL İTHAL VE TASARRUFU
28.12.2017 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu
U.E.(E-38)’nin kullanımında bulunan araçta GKRY Bölgesinden ithal ettiği gümrüğe beyan edilmemiş
165 kg ağırlığında kuzu eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem
başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU
28.12.2017 tarihinde, 16:00-22:00 saatleri arasında, Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları dâhilinde Trafik ve Asayiş Operasyonu; düzenlenmiştir. Gazimağusa Bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 265 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. İskele Bölgesinde düzenlenen operasyonda bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin
gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 21 araç
sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.
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