Polisiye olaylar

Kaza, uyuşturucu, sahte belge düzenleme ve kasti hasar

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

01.01.2018 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu 8-9’uncu kilometreleri arasında Merit Otel kavşağı yakınlarında, Girne istikametine doğru 212 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Adnan TOKMAK (E-32), yönetimindeki DZ 512 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada yolu güney kısmından kuzey kısmına doğru geçmekte olan kimlikleri henüz tespit edilemeyen bir bayan ve bir erkek şahsa aracının ön kısmıyla çarpmıştır. Kazada ağır şekilde aralan her iki yaya şahıs, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldıkları sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Araç sürücüsü Adnan TOKMAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

31.12.2017 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Bostancı - Güzelyurt anayolu üzerinde polis tarafından şüpheli vaziyette görülen Ç.B.(E-26)’nin üzerinde ve kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 200 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, SAHTE BELGEYİ TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİNİ

28.12.2017 tarihinde, M.F.(E-30), adına kayıtlı pasaport ile Türkiye’ye giriş yapabilmek için, sahte vize izni yapmak suretiyle sahtelemiş olduğu Pakistan pasaportunu Girne Turizm Limanında görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR

1 - 21.12.2017-24.12.2017 tarihleri arasında Çatalköy'de Üzgür Sokak üzerinde bulunan Anna NECHEPORUK’a ait ikametgahın penceresi hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden dolap içerisinde muhafaza edilen dijital kasa ve kasa içerisinde bulunan Anna NECHEPORUK, Kian Alexander GOLİGHTLY, Garrin Stephen GOLİGHTLY ve Tiffany Reeve GOLİGHTLY’e ait toplam 5 adet pasaport, muhtelif ziynet eşyaları ve Anna NECHEPORUK'a ait Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Bölümü Diploması ile 1500 sterlin nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.K.(E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2- 31.12.2017 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Bahçeli'de Palm Bay View Sitesinde bulunan Ali SHARAFAT'a ait ikametgahın kapısı anahtar ile açılarak girilmiş ve içerisinde bulunan çeşitli küçük el aletleri (bir adet şarjlı matkap, bir adet şarj cihazı, bir adet yedek pili, bir adet elektrikli bıçkı, bir set ahşap delme aparatı, bir adet küçük mengene, bir adet kemer delici, iki adet tornavida, bir adet kater) çalınmıştır.

Ayrıca aynı site içerisinde park halinde bulunan Maria Magdalena SOARE’ye ait MNY 620 plakalı aracın sağ arka lastiği matkap ile kasten delmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR

01.01.2018 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da Ahmet İbrahim Sokak üzerinde 4. Etap Devlet Sosyal Konutları Blok 23 önünde park halinde bulunan Gülsün YILSEV adına kayıtlı HKH 374 ve KTF 421 plakalı salon araçlar üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. Yangın soncu her iki araçta büyük ölçüde maddi hasar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

