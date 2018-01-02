Polisiye olaylar

Ani ve gayri tabii ölüm, para ve kambiyo yasasına aykırı hareket, kasti hasar (gelişme) ve amme fesatçılığı

Ani ve gayri tabii ölüm

01.01.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Girne'de, Emel BATTAL (K-77) kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Aynı gün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Emel BATTAL’ın cesedi üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

01.01.2018 tarihinde, Ercan Havaalanında, yolcu beraberinde 10.000 Euro veya muadili paradan fazla olan para ile yetkili makamlara beyan etmeden seyahat etmek yasak olmasına rağmen, F.A.(E-41) tasarrufunda bulunan 40.000 Amerikan Doları parayı, H.A.H. (E-26) 68.000 ABD dolar parayı ve E.E.(E-36) de 27,000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Kasti hasar (gelişme)

01.01.2018 tarihinde, Gazimağusa’da, Gülsün YILSEV adına kayıtlı iki aracın yakılarak kasti hasara uğratılması meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.İ.(E-67) ve Z.E.(E-53) tutuklanmıştır.

Z.E. (E-53)’nin Güzelyurt’taki ikametgahında yapılan aramada ise; namlu uzunluğu 24 inçten (60 cm) kısa olan, 28,5 cm namlu uzunluğunda adına kayıtlı olmayan bir av tüfeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Amme fesatçılığı

01.01.2018 tarihinde, Güzelyurt’ta A.S.(E-24)’nin, adına kayıtlı araç ile Mehmet Ali Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçıp, aynı tarihte Lefke Polis Karakoluna giderek yalan olduğunu bildiği halde Yedidalga Halk Plajı otoparkı içerisinde park halinde bulunan aracına bir aracın çarpıp kaçtığı yönünde yalan ifade vererek amme fesatçılığı yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

