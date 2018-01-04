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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
Uyuşturucu madde, ev açma ve hırsızlık, trafik kazası ve yangın

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu    
03.01.2018 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapmakta olan M.C.K.(E-21)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ev açma ve hırsızlık    
31.12.2017-02.01.2018 tarihleri, 02:00 -02:00 saatleri arasında, Girne'de Onur TOKDAŞ'a ait ikametgahın kapalı ancak kilitsiz durumdaki kapısı açılarak içeriye girilmiş ve içersinden bir adet dizüstü bilgisayar çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.B.(E-21) ve Ö.S. (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

Trafik kazası
04.01.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Pamuklu - Kumyalı Anayolu 2-3’üncü km’leri arasında, Mesut KOÇANO AYDENER (K-27), yönetimindeki KU 062 plakalı salon araç ile Gazimağusa’dan Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağdan çıkarak takla atmıştır. 
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mesut KOÇANO AYDENER kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.       

Yangın
04.01.2018 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çetin Kürşat Apartmanının yedinci katında bulunan Sabahattin BAYRAKTAROĞLU’na ait 7/A numaralı dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. 
Çıkan yangın sonucu söz konusu dairenin salon ve mutfak kısmında bulunan eşyalar yanarak zarar görürken diğer odaları ise dumandan islenerek zarar görmüştür. 
Yangın sonucu aynı katta bulunan bir dairenin kapısı ve asansör kapısı kısmen yanarak zarar görmüştür. Sekizinci katta bulunan Cemal ÇAMLICA’ya ait daireye sirayet eden yangın söz konusu dairenin salon kısmındaki camın ısıdan patlaması sonucu  salon odası içerisinde bulunan bazı eşyalar da yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.       
 

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