Polisiye olaylar

Uyuşturucu madde tasarrufu, para ve kambiyo yasasına aykırı hareketve yangın

Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu

11.01.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ercan Havaalanında, KKTC'ye giriş yapan D.E. (E-43)’nin üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket

11.01.2018 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Y.Y. (E-51), beraberinde 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan 16.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir



Yangın

11.01.2018 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, İskele Boğazında, İnna FEDORVYG'a ait ikametgahın oturma odası içerisinde bulunan şömineye fazla odun atması sonucu yükselen ateşin şömine bacası içerisinden geçen tavana temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu tavanda bulunan 2 metre uzunluğunda kalas ve 3 metre karelik alçıpan tavan ile çatı izalasyon malzemesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

